Boy Kills World – zwiastun. To najbardziej szalony akcyjniak tego roku

Boy Kills World to reżyserski debiut Moritza Mohra, który miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w ubiegłym roku. Przed miesiącem Lionsgate i Roadside Attractions kupiły prawa do dystrybucji filmu w Ameryce, który trafi do kin już w kwietniu. Teraz do sieci trafił pierwszy zwiastun szalonego akcyjniaka, za którego wyprodukowanie odpowiada Sam Raimi.

Boy Kills World - zwiastun

Boy Kills World - fabuła, obsada, data premiery

Głównym bohaterem jest głuchoniemy, bezimienny chłopak, w którego wciela się Bill Skarsgård. Dorastając w dżungli pod okiem tajemniczego szamana, poprzysięga zemsty na Hildzie Van Der Koy, po tym jak jego rodzina została zamordowana przez obłąkaną matronę skorumpowanej postapokaliptycznej dynastii. Kierowany swoim wewnętrznym głosem, zaczerpniętym z ulubionej gry wideo z dzieciństwa, chłopak staje się narzędziem śmierci i rusza dokonać swojej krwawej wendetty. Gdy dopuszcza się krwawego chaosu za pomocą sztuki walk, wznieca gniew, rzeź i niekontrolowany rozlew krwi. Próbując odnaleźć się w tym szalonym świecie, wpada w ręce zdesperowanej grupy oporu, cały czas kłócąc się z duchem swojej zbuntowanej młodszej siostry.

Oprócz Skarsgårda w obsadzie znaleźli się Jessica Rothe, Andrew Koji, Michelle Dockery, Brett Gelman, Isaiah Mustafa, martial arts master Yayan Ruhian, Nicholas and Cameron Crovetti, Quinn Copeland, Sharlto Copley oraz Famke Janssen.

Boy Kills World – premiera 26 kwietnia 2024 roku w amerykańskich kinach.