Breaking Bad - prequel o Gusie? Giancarlo Esposito ma pomysł

Gusa Fringa w wykonaniu Giancarlo Esposito poznaliśmy w Breaking Bad, a potem mogliśmy go ponownie oglądać w Zadzwoń do Saula, który rozgrywa się wcześniej. W rozmowie z brytyjską edycją magazynu GQ aktor ujawnił, że chciałby zobaczyć prequel o młodości Gusa i do tego ma na to określony pomysł.

Breaking Bad - młodość Gusa jako osobny serial?

Tak opowiedział o tym w wywiadzie. Odniósł się tutaj do bohatera Ala Pacino, Tony'ego Montany z filmu Człowiek z blizną.

- Był żołnierzem, który wspinał się po szczeblach kariery i mógł zostać prezydentem, el jefe, el presidente, a nawet może dyktatorem. Chciał jednak robić coś, co nie byłoby kontrolowane przez innych i chciał wziąć swoje przeznaczenie w swoje ręce. Wyruszył więc, by stworzyć sobie nowe życie w Ameryce i został handlarzem narkotyków, biznesmanem. Myślę, że w swojej młodości mógł być kimś jak Tony Montana. Pracował jednak na tyle, by być na takim poziomie, by słuchać i widzieć poprzez swój emocjonalny stan.

Jedyne sceny po dalszej przeszłości Gusa Fringa miały miejsce w 4. sezonie Breaking Bad. Tam też była scena retrospekcji z 1989 roku. Wówczas poznaliśmy jego biznesowego wspólnika Maxa Arciniego, którego śmierć zmotywowała go do zemsty na kartelu Salamanca. Niektórzy sądzili, że pochodził z Chile, ponieważ członkowie kartelu nazywali go Chilijczykiem. Poza tym żadne oficjalne informacje o jego przeszłości nie zostały ujawnione.

Na razie nie ma żadnych planów na serial o młodym Gusie Fringu.