Najlepsze filmy Jake’a Gyllenhaala. Road House nie tak wysoko, jakby chcieli fani [RANKING]

fot. materiały prasowe

Reklama

Jake Gyllenhaal znów wymierza sprawiedliwość na ekranie. Tym razem robi to pięściami byłego zawodnika UFC w najnowszej wersji ikony akcyjniaków z lat 80. – Wykidajło. Z brzuchem ze stali i demonem za plecami próbuje przywrócić odpowiedni ład.

Choć premiera Road House nie obeszła się bez echa, a sam film zebrał solidne recenzje, na tle dokonań nie jest tak wysoko jak by tego chcieli fani. Jednak gwiazdor Hollywood nie powinien być kojarzony jedynie z remakiem hitu z zeszłego wieku. Gyllenhaal zgromadził na swoim koncie masę emocjonujących występów, wcielając się w wiele wyrazistych postaci. Sprawdzał się w różnych gatunkach, zdobywając serca krytyków i widzów za sprawą dopasowania się do odbiegających od siebie fabuł.

Z racji jego najnowszego przedsięwzięcia przedstawiamy Wam galerię, podsumowującą filmową karierę artysty. Znajdziecie w niej zestawienie wszystkich filmów, w których pojawił się do tej pory Jake Gyllenhaal. Ranking powstał na portalu internetowym Rotten Tomatoes, gromadzącym recenzję krytyków i dziennikarzy filmowych. W ten sposób strona ma dostęp do najświeższej wiedzy ze świata popkultury, którą wykorzystuje, by tworzyć tematyczne rankingi.

Najlepsze filmy Jake’a Gyllenhaala - ranking

Które miejsce zajął nowy Road House? Czy miał szansę konkurować z największymi hitami Gyllenhaala? Rzućcie okiem na naszą galerię, a my czekamy na Wasze komentarze.