Łotr 1. miał być prawie jak dokument i inspirować się Cuaronem. Masa nowych zdjęć z 2. sezonu Andora

Już niedługo na Disney+ zadebiutuje 2. sezon popularnego serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Jest to najdroższa, a przy tym jedna z najlepiej ocenianych produkcji ze świata Star Wars. Przygoda Tony'ego Gilroya i Diego Luny z tym światem nie byłaby możliwa gdyby nie Gareth Edwards i jego Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie, przy którym obaj pracowali - Luna jako gwiazda filmu, a Gilroy w roli osoby, która poprawiała go w ramach dokrętek.

Diego Luna przyznał w rozmowie z Vanity Fair, że fanem Gwiezdnych Wojen był od zawsze:

Od dziecka byłem fanem Gwiezdnych Wojen. Dorastałem z Oryginalną Trylogię i byłem jej fanatykiem. Zawsze bawiłem się w Jedi z kuzynami, ale muszę przyznać, że ciągnęło mnie do Ciemnej Strony Mocy. Nie mogę zaprzeczyć.

Jak doszło do zatrudnienia Luny do roli Andora? Dużo zawdzięczał filmowi, w którym zagrał w przeszłości, czyli I twoją matkę też w reżyserii Alfonso Cuarona.

Reżyser Łotra 1. przyszedł do mnie i powiedział, że chciał zrobić bardzo konkretny film o Gwiezdnych Wojnach. Hiperrealistyczny, wręcz naturalistyczny i z kompletnie innym stylem aktorstwa. Chciał, żeby to przypominało prawie dokument. "Chcę, żeby improwizowali i wsiąkli w postaci. Chcę się poczuć jakbym oglądał I twoją matkę." Wtedy pomyślałem sobie: "Cóż, może to rola dla mnie."

