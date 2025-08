Gorączka 2 z problemami budżetowymi. Gwiazda Martina Scorsese może to odmienić

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros. Pictures

Michael Mann pracuje nad filmem Gorączka 2, opartym na swojej powieści o tym samym tytule. Pierwsza część to jeden z najlepiej ocenianych tytułów w jego karierze, więc nic dziwnego, że wokół kontynuacji narasta spore zainteresowanie. Jak donosi portal Puck, projekt napotkał jednak poważny problem – reżyser domaga się budżetu w wysokości aż 170 milionów dolarów.

Warner Bros. nie chce się na to zgodzić, ponieważ to bardzo wysoka kwota jak na tego typu film. Studio obawia się, że ani nie zwrócą się koszty, ani nie uda się na nim zarobić. Ostrożność w podejściu do dużych budżetów została dodatkowo wzmocniona po niedawnej klapie filmu Mickey 17, którego koszt wyniósł 118 milionów dolarów.

Gorączka 2 – jest jeszcze nadzieja

Warner Bros. rozważa obecnie możliwość współfinansowania filmu ze studiem Apple, które znane jest z tego, że chętnie inwestuje w ambitne projekty z potencjałem artystycznym.

Prawdziwym ratunkiem dla Gorączki 2 może okazać się jednak Leonardo DiCaprio. Michael Mann spotkał się z aktorem w sprawie udziału w filmie – i jeśli DiCaprio zgodzi się zagrać oraz podpisze kontrakt, kwestie budżetowe mogą zejść na dalszy plan. To właśnie jego obecność miałaby dać projektowi zielone światło.

Na razie nie wiadomo, w jaką postać miałby się wcielić DiCaprio. Historia Gorączki 2 ma być jednocześnie prequelem i kontynuacją, więc na ekranie mielibyśmy ponownie zobaczyć Ala Pacino i Roberta De Niro, a według wcześniejszych doniesień w ich młodsze wersje mieliby się wcielić Adam Driver i Austin Butler. Nie wiadomo jednak, czy ten casting jest nadal aktualny – film wciąż nie ma oficjalnego terminu rozpoczęcia zdjęć.

Gorączka 2 – opis książki Michaela Manna

Michael Mann, czterokrotnie nominowany do Oscara scenarzysta i reżyser takich filmów jak Gorączka czy Miami Vice, połączył siły z pisarką Meg Gardiner – laureatką nagrody im. Edgara Allana Poego – by wspólnie napisać swoją pierwszą powieść kryminalną. Książka to wybuchowy powrót do świata i bohaterów klasycznego filmu Gorączka.

To zupełnie nowa historia, która ukazuje zarówno wydarzenia poprzedzające te przedstawione w kultowym obrazie z 1995 roku, jak i ich następstwa.