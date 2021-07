Bridgertonowie - prace nad 2. sezonem wstrzymane. Powodem koronawirus

Bridgertonowie fot.Netflix

W ciągu tygodnia na planie 2. sezonu serialu Bridgertonowie odkryto dwa zakażenia COVID-19. Z uwagi na to Netflix podjął decyzję o wstrzymaniu prac na czas nieokreślony. Ma to związek z nową mutacją koronawirusa zwaną Delta, która szaleje w Wielkiej Brytanii. Według danych z 17 lipca 2021 roku zanotowano ponad 50 tysięcy zakażeń.

Według informacji Deadline powrót na plan odbędzie się wówczas, gdy producenci z Shondaland i Netflixa opracują proces i dojdą do tego, kiedy będzie to bezpieczne. Z uwagi na sytuację z zakażeniami w Wielkiej Brytanii może to nie nastąpić zbyt szybko.

Netflix odmówił dziennikarzom wyjawienia informacji, kto dokładnie się zaraził. Z uwagi jednak na totalne wstrzymanie prac spekuluje się, że to ktoś z głównej obsady. Odkryto to w porę dzięki zasadom bezpieczeństwa na planie, wśród których jest między innymi regularne testowanie ekipy.

Nie wiadomo, czy ta sytuacja wpłynie na opóźnienie potencjalnej premiery 2. sezonu.