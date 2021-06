Perswazje Jane Austen - Netflix pokazał zdjęcia z planu. Widać podobieństwo do Bridgertonów?

Fot. Netflix

Perswazje to nadchodzący film na podstawie ostatniej powieści Jane Austen, którego premierę będziemy mogli zobaczyć na Netflixie. Choć było już pięć adaptacji książki, to po sukcesie Emmy widać, że ludzie po latach wciąż są zakochani w ponadczasowej pisarce i chcą więcej. Bridgertonowie pokazują też, że w modzie wciąż są produkcje z epoki. Oczywistym pytaniem wobec tego jest, czy będzie to wierna adaptacja powieści, czy tylko wariacja na jej temat i nowoczesny hollywoodzki film z dwudziestego pierwszego wieku? Co ciekawe, najwyraźniej oba się nie wykluczają i Netflix zapowiadał, że będzie to ich mieszanka.

Perswazje - fabuła filmu

Perswazja opowiada o młodej i nowoczesnej na swoje czasy kobiecie, Anne Elliot, która żyje na skraju bankructwa ze swoją snobistyczną rodziną. Bohaterka będzie musiała wybrać pomiędzy swoim byłym kochankiem, a pozostawieniem przeszłości za sobą i uratowaniem swoich bliskich przez małżeństwo z wpływowym mężczyzną. Będzie to o tyle ciężkie, że w przeszłości odrzuciła już jego zaloty. Jak zwykle w przypadkach adaptacji powieści Jane Austen, będziemy mogli zobaczyć bohaterów uwikłanych w surowe zasady społeczne, a głos serca.

Perswazje - obsada

W obsadzie znajdziemy trzy gwiazdy. W główną bohaterkę wcieli się Dakota Johnson, znana z filmu Pięćdziesiąt twarzy Greya . Brytyjski aktor Cosmo Jarvis będzie czarującym Fredrickiem Wentworthem, starającym się o rękę panny Elliot. Zaś Henry Golding, którego moglibyśmy oglądać w takich filmach Bajecznie bogaci Azjaci i Last Christmas, zagra kuzyna Anny. Reżyserem będzie Carrie Cracknell, a premiera filmu będzie w 2022 roku.

