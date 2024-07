Ta postać będzie w centrum 4. sezonu serialu Bridgertonowie. Jest teaser

fot. Netflix

Netflix opublikował wideo, w którym zdradził, że w centrum historii czwartego sezonu serialu Bridgertonowie będzie Benedict Bridgerton. W tę rolę ponownie wciela się Luke Thompson. Nadchodząca seria będzie liczyć osiem odcinków.

Bridgertonowie - zapowiedź 4. sezonu

O czwartym sezonie wiemy przede wszystkim to, co zapowiada wideo: Benedict Bridgerton będzie w centrum wydarzeń. Opis fabuły zdradza: pomimo tego, że młodszy i starszy brat są szczęśliwi w małżeństwie, sam Benedict jest do tego niechętny. To zmienia się, gdy pewna tajemnicza kobieta przykuwa jego uwagę podczas balu przebierańców u Violet Bridgerton.

Jess Brownell, showrunnerka serialu, jest podekscytowana tym, że może opowiedzieć historię miłosną Benedicta po tym, jak przez trzy sezony pokazywali jego dojrzewanie.

Przypomnijmy, że trzeci sezon pokazał romantyczne życie Colina Bridgertona granego przez Luke'a Newtona, który zakochał się w Penelope Featherington (Nicola Coughlan). W ostatnim odcinku obserwowaliśmy ich ślub.

Premiera czwartego sezonu Bridgertonów nie jest znana. Najpewniej odbędzie się dopiero w 2025 roku.