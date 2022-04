Bright 2 skasowane. Netflix nie stworzy sequela z Willem Smithem

fot. Netflix

Portal Bloomberg donosi, że Netflix porzuca plany na Bright 2. Autor artykułu powołuje się na swoje źródła, a Netflix nie jest skłonny w ogóle skomentować doniesienia, bo przeważnie tego typu kasację projektów przechodzą bez takich szczegółów. Jednakże Lucas Shaw, dziennikarz opisujący sytuację twierdzi, że porzucenie planów na Bright 2 nie ma związku z napaścią Willa Smitha na Chrisa Rocka na Oscarach.

Bright 2 z problemami

Bright miał premierę w 2017 roku i choć osiągnął sukces, opinie miał bardzo mieszane. Przez pięć lat twórcy próbowali stworzyć scenariusz, ale wciąż nie wychodziło im to na tyle dobrze, by doprowadzić do realizacji. Choć nikt nie podał przyczyn kasacji Bright 2, wygląda na to, że brak osiągnięcia oczekiwanego poziomu mógł odegrać tutaj rolę. Poza tym z uwagi na opinie o Bright, nie był to oczekiwany przez widzów sequel.

Inne projekty Willa Smitha jednak zostały wstrzymane z uwagi na incydent na Oscarach. Mowa o filmie akcji Fast and Loose Netflixa, Bad Boys 4 oraz przesunięciu programu National Geographic.