Barry Keoghan kontra Christopher Abbott z farmerskim konfliktem w tle. Oto zwiastun Bring Them Down

Już niedługoChristopher Abbott będzie lśnić w Wolf Manie, który niedawno otrzymał pierwsze reakcje. Tymczasem w sieci pojawił się zwiastun kolejnego filmu z aktorem w roli głównej. U jego boku wystąpi Barry Keoghan, który niebawem zagra w filmowej biografii zespołu The Beatles. Produkcja zadebiutowała w 2024 roku podczas międzynarodowego festiwalu filmowego w Toronto. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Chris Andrews.

Dwaj aktorzy wcielą się w swoich rywali. Co ciekawe role te najpierw miały przypaść Paulowi Mescalowi oraz Tomowi Burke.

Bring Them Down - opis fabuły

Michael (Christopher Abbott) to ostatni syn z pasterskiej rodziny, który mieszka ze schorowanym ojcem, Rayem (Colm Meaney). Michael, odczuwający poczucie winy za śmierć matki, stara się izolować od świata. Kiedy konflikt z innym farmerem (Paul Ready) i jego synem (Barry Keoghan) eskaluje, Michael jest wplątany w tragiczny splot wydarzeń, który zmusi go do konfrontacji z horrorem swojej przeszłości i sprawi, że obie rodziny zostaną odmienione na zawsze.