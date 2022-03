Dlaczego Bruce Willis gra w coraz gorszych filmach? Powód jest bardzo smutny

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: materiały prasowe

Matt Eskandari to reżyser, który pracował w ostatnich latach z Brucem Willisem przy filmach Hard Kill, Przetrwać do świtu, Wire Room oraz Akt przemocy. Jest to więc filmowiec tanich filmów klasy B i jego aktywność w mediach społecznościowych czy w komentarzach na YouTube nie jest niczym zaskakującym.

To właśnie w komentarzu do wideo RedLetterMedia odnośnie problemów kariery Bruce'a Willisa potwierdził krążące od lat plotki.

Dlaczego Bruce Willis gra w coraz gorszych filmach?

Matt Eskandari potwierdza, że Bruce Willis ma demencję. To powoduje między innymi, że nie jest w stanie zapamiętać kwestii dialogowych.

- To bardzo smutne patrzeć na to, jak taka legenda jak Bruce znika na twoich oczach. Widziałem to pracując z nim w ostatnich latach - czytamy.

Po raz pierwszy o problemach Bruce'a Willisa mówiono w 2015 roku. Wówczas Bruce Willis został zwolniony z filmu Śmietanka towarzyska w reżyserii Woody'ego Allena. Mówiono, że nie potrafił zapamiętać kwestii dialogowych, ale media zwalały to na jego lenistwo. O podobnych problemach mówiono w tym samym czasie odnośnie jego pracy przy spektaklu Misery.

Oznacza to, że Willis wybiera te łatwe i lukratywne dla niego projekty, by zarobić pieniądze póki jeszcze może. A jak pokazuje przypadek produkcji Allena szans na pracę w pierwszej lidze Hollywood w takiej sytuacji raczej nie ma.Według doniesień Willis miał wielkie trudności pracując nad filmem Glass z 2019 roku. A praca przy kinie klasy B, w którym gra od lat pozwala mu to ułatwić.

Matt Eskandari o sytuacji Bruce'a Willisa

Plotki o tym, że Bruce Willis ma demencję, a nie - jak mówiono od lat, że jest leniwy, pojawiły się po raz pierwszy w styczniu 2021 roku. Wówczas opublikował je plotkarski magazyn OK!. Teraz mamy potwierdzenie reżysera, który z nim współpracował. Wspomniane czasopismo twierdzi, że Willis na planie ma cały czas słuchawkę w uchu, przez którą dialogi są mu dyktowane.

O kwestii demencji napisał też wyróżniany nagrodą Emmy dziennikarz Dan Przygoda. Pisał o tym w lutym 2022 roku.

https://twitter.com/dprzygoda/status/1494044337264463872

Dopóki sam Bruce Willis tego nie potwierdzi pomimo komentarzy reżysera traktujemy tę informację jako plotkę.