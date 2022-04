Bruce Willis skończył karierę. Tak krytycy oceniali jego filmy

fot. materiały prasowe

30 marca 2020 roku rodzina Bruce'a Willisa ogłosiła w mediach społecznościowych koniec jego kariery. Powodem jest diagnoza, która jednoznacznie przekreśla dalszą pracę, a która miała wpływ na jego role i ich wybory w ostatnich latach. Zdiagnozowano u niego afazję, czyli zaburzenia mowy spowodowanego uszkodzeniem mózgu, które wpływa na zdolność komunikacji.

Już publikowaliśmy Wam nasz ranking najlepszych filmów Bruce'a Willisa, ale przez lata nakręcił ich o wiele więcej, niż wybraliśmy. Ma on na koncie wiele klasyków, ale nawet u szczytu kariery zdarzały mu się film słabe i nietrafione. Zastanawialiście, jak przez te dekady krytycy oceniali jego filmy? Ma on oczywiście wiele kultowych filmów akcji, które zachwycały każdego, ale na liście są też thrillery oraz dramaty, w których Bruce Willis udowodnił, jak świetnym jest aktorem. Być może też przez pryzmat bycia legendą kina akcji zawsze jego poziom aktorski był niedoceniany choć w wielu tytułach pokazał na co go stać na czele z takimi filmami jak 12 małp, Szósty zmysł czy Pulp Fiction.

W tym rankingu nie ma seriali, ale nigdy nie zapomnimy, że najlepszą jego rolą pozostanie serial Na wariackich papierach. Jego rola w hicie Przyjaciele będzie nadal bawić latami.

W ranking podajemy wynik procentowy pozytywnych opinii krytyków. Na końcu listy są oczywiście tytułów, które mają aż zero procent.

Filmy Bruce'a Willisa - miejsca 91-59

91. Niezłomny duch (2018) - 0%

Filmy Bruce'a Willisa - miejsca 58-31

58. Sunset (1988) - 21%

Filmy Bruce'a Willisa - miejsca 30-1