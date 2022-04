Bruce Willis - najlepsze filmy. Ranking tytułów, które zapamiętamy na zawsze

Universal/ Columbia Pictures

Bruce Willis przeszedł na aktorską emeryturę. Z tej okazji prezentujemy nasz redakcyjny ranking jego najlepszych występów. W poniższym zestawieniu skupiliśmy się na najbardziej interesujących rolach i najciekawszych filmach. Znajdziecie tutaj również epizodyczne występy, które w wielu przypadkach były na tyle charakterystyczne, że mocno zapadały w pamięć. Willis to aktor, któremu charyzma wylewa się uszami i w swoich najlepszych latach dosłownie dominował każdą scenę, w której się pojawiał. Mimo że jego ostatnie występy nie były zbyt dobre (w dużej mierze miała na to wpływ postępująca choroba), to na pewno nie można mówić o nim jako o złym aktorze. Wymagające role w 12 małpach, Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom czy w Niezniszczalnym całkowicie temu przeczą. Oczywiście, nie jest to poziom oscarowy, ale Bruce ma na swoim koncie wiele satysfakcjonujących kreacji.

Warto też przypomnieć świetny serial Na wariackich papierach, gdzie stworzył pamiętny tandem z Cybill Shepherd oraz autoironiczny występ w Przyjaciołach. Nie ma wątpliwości, że jego ostatnie słabe role nie są w stanie przykryć wspaniałego dorobku, który zgromadził w przeciągu całej kariery. Rzućcie okiem na poniższą galerię i dajcie znać w komentarzach czy zgadzacie się z naszym wyborem!