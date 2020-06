Brytyjscy nadawcy Premier League wdrażają nowe formy transmisji meczów. Kiedy powróci Liga Mistrzów?

fot. YouTube

W środę, 17 czerwca po ponad trzech miesiącach powróciły rozgrywki piłkarskiej Premier League, których zawieszenie było spowodowane pandemią koronawirusa. Pokazanie pozostałych do rozegrania spotkań, które mają odbywać się praktycznie codziennie będzie prawdziwym wyzwaniem dla brytyjskich nadawców. Co ciekawe BBC po raz pierwszy w swojej historii będzie transmitować mecze Premier League obok BT Sport, Sky i Amazon. Nadawcy będą dostosowywać się do wymogów bezpieczeństwa panującego na stadionach i będą starali się, jeśli to tylko możliwe, praktykować pracę zdalną swoich pracowników, co np. wiąże się z połączeniami wideo z ekspertami z ich domów. Reporterzy obecni na stadionach będą musieli sami nakładać sobie makijaż, poddać się mierzeniu temperatury oraz przynosić własny, suchy prowiant na spotkanie. Aby zapewnić dobrą i płynną jakość transmisji nadawcy już między innymi korzystają z zewnętrznych studiów produkcyjnych. Jedną z nowinek wdrożonych w czasie transmisji są odgłosy kibiców z... gier wideo. Nadawcy współpracują z EA Sports, czyli wydawcą serii FIFA. W przypadku Sky nie jest to pierwsza współpraca z tą firmą, bowiem telewizja od lat użycza nagrań dopingu z meczów do wspomnianej serii gier.

fot. uefa.com

Ponadto UEFA ujawniła kiedy powrócą rozgrywki piłkarskich Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Powrócą one jako turnieje na zasadzie choćby fazy pucharowej w Mistrzostwach Świata, czyli ćwierćfinały i półfinały będą jedno-meczowe. W przypadku Ligi Mistrzów wszystkie mecze od ćwierćfinałów do finału odbędą się w Lizbonie w dniach 12-23 sierpnia, natomiast jeśli chodzi o Ligę Europy to spotkania odbędą się między 10 a 21 sierpnia w różnych lokacjach w Niemczech. Niedokończone mecze 1/16 finału odbędą się w dniach 7-8 sierpnia (Liga Mistrzów) i 5-6 sierpnia (Liga Europy).