BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 94-98. Co się wydarzy?

Serial BrzydUla 2 po ponad 10 latach umożliwił widzom ponowne spotkanie z Urszulą Cieplak - choć teraz już Dobrzańską. Nowa odsłona losów bohaterki i domu mody F&D od października 2020 zagościła na antenie TVN 7 oraz platformie player.pl. Serial od razu podbił serca nowych i starych fanów produkcji i okazał spektakularnym sukcesem, o czym świadczą wyniki oglądalności. Hit TVN-u cieszy się jednak nie tylko ogromną popularnością wśród widzów, lecz również wśród internautów i czytelników naEKRANIE.pl. Treści dotyczące perypetii Dobrzańskich należą do jednych z najchętniej czytanych na łamach naszego portalu.

Dla miłośników serialu BrzydUla 2 przygotowaliśmy więc kolejną porcję fotosów. W poniższych galeriach znajdziecie zdjęcia z odcinków 94 - 98, które częściowo zdradzają, czego możemy się spodziewać po nadchodzących epizodach. Co wydarzy się tym razem? Sprawdźcie.

BrzydUla 2 - 94-98 - co się wydarzy?

Wnioskując z materiałów promocyjnych produkcji TVN, twórcy kontynuować będą jeden z najciekawszych wątków serialu. Mowa oczywiście o włoskim mafioso Francesco. Nic nie wskazuje na to, by bohater zamierzał odpuścić Aleksowi. Włoch zacznie węszyć nie tylko wokół samych Febo, ale również wokół firmy. Widzowie będą mogli również towarzyszyć Ani w kolejnych dniach jej pracy w domu mody. Wygląda na to, że asystentka Dobrzańskiej świetnie odnalazła się firmie.

Chociaż w serialu nie możemy już podziwiać Magdaleny Koleśnik, to reszta stałej obsady pozostaje bez zmian. W serialu w głównej roli gra Julia Kamińska jako Urszula Dobrzańska, Filip Bobek jako jej mąż Marek, Łukasz Simlat portretuje Adama Turka, Łukasz Garlicki Sebastiana, Małgorzata Socha Violettę Kubasińską-Hu, Maja Hirsch występuje w roli Pauliny Febo, Mariusz Zaniewski portretuje jej brata Aleksa Febo, Dorota Pomykała Alę, Krzysztof Czeczot Maćka, a Marek Włodarczyk ojca Dobrzańskiej.

BrzydUla 2 - odcinek 94

BrzydUla 2 - odcinek 95

BrzydUla 2 - odcinek 96

BrzydUla 2 - odcinek 98