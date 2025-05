Zdjęcia z 2. sezonu Peacemakera. Teoria fanów o przejściu postaci do uniwersum

fot. materiały prasowe

9 maja zadebiutował pierwszy zwiastun 2. sezonu Peacemakera, który ma częściowo wprowadzać widzów do nowego uniwersum DCU. Ujawnione sceny wywołały falę spekulacji o tym, jak Peacemaker i inne postacie zostaną zaadaptowane do tej rzeczywistości. Wygląda na to, że teorie fanów komiksów mogą się wkrótce potwierdzić.

Peacemaker i alternatywna rzeczywistość w 2. sezonie

W ostatniej scenie zwiastuna widzimy, jak bohater grany przez Johna Cenę przechodzi przez tajemniczy portal i spotyka… drugiego Peacemakera. To wystarczyło, by fani ożywili teorię o multiwersum, czyli istnieniu równoległych światów. Według niej stare uniwersum DCEU to tylko jedna z alternatywnych rzeczywistości. Obecnie popularna jest wersja, w której Peacemaker z 1. sezonu zabija swojego odpowiednika z innego wymiaru i zajmuje jego miejsce w nowym DCU.

Peacemaker - sezon 2

Wcześniej twórca i scenarzysta serialu, James Gunn, a zarazem współszef DC Studios, zapowiadał, że pewne elementy z 1. sezonu – jak scena z Ligą Sprawiedliwości – nie będą częścią kanonu. Podkreślał też, że za oficjalne wydarzenia należy uznać te potwierdzone w animowanym Koszmarnym Komando. Jednak jego wypowiedzi były na tyle niejednoznaczne, że do dziś trudno przewidzieć, jaki kierunek obierze fabuła.

James Gunn nie odniósł się jeszcze do najnowszych fanowskich teorii.

Premiera 2. sezonu Peacemakera już 21 sierpnia na platformie Max.