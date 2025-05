Martin Scorsese bohaterem serialu dokumentalnego Apple TV+. Co wiadomo o produkcji?

fot. YouTube

Martin Scorsese to niewątpliwie legenda kina. Na przestrzeni dekad stworzył mnóstwo filmów, które pamięta widownia na całym świecie. Reżyser ma też na koncie wiele nagród, w tym prestiżowego Oscara. Chociaż reżyser, jak sam ostatnio mówił, nie ma w planach emerytury tak powstanie na jego temat serial dokumentalny od Apple TV+.

Za projekt będzie odpowiedzialna Rebecca Miller. Mr. Scorsese ma trafić na Apple TV+ i składać się z łącznie pięciu odcinków. Reżyserka otrzymała ekskluzywny dostęp do prywatnych archiwów Martina Scorsese. W serialu znajdzie się mnóstwo rozmów z nim samym, a także z jego rodziną, przyjaciółmi i osobami, z którymi pracował w przeszłości. Deadline wymienia takie nazwiska jak: Daniel Day-Lewis, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks, Rodrigo Prieto. Swoje pięć minut dostaną też koledzy z dzieciństwa reżysera oraz jego żona, Helen Morris.

Ma to być wiwisekcja osoby Martina Scorsese i podróż w czasie do początków jego kariery aż do obecnych czasów.

