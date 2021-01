Najciekawsze komedie i musicale 2021 roku

fot. Amazon

2020 rok był tragiczny, jeśli chodzi o premiery filmowe. Być może zatem w 2021 roku doczekamy się prawdziwego zalewu dobrych produkcji, które trafią do kin i na platformy streamingowe. Na łamach naszego portalu otrzymaliście już zestawienia najciekawszych thrillerów, horrorów, filmów sci fi, fantasy i akcyjniaków. Teraz przyszedł czas na komedie i musicale.

Na poniższej liście znajdziecie praktycznie cały zakres tych gatunków od komedii romantycznych, przez komedie sportowe aż po produkcje będące mieszanką humoru i akcji. Zapraszam do lektury.

Cinderella

Film Sony to uwspółcześniona wersja bajki o Kopciuszku, w którym biedna, ale ambitna sierota przechodzi trudną drogę, aby spotkać swojego księcia.

Obsada: Camila Cabello, Idina Menzel, Billy Porter, James Corden, John Mulaney, Romesh Ranganathan, Nicholas Galitzine, Minnie Driver, Pierce Brosnan.

Premiera na świecie: 5 lutego

materiały prasowe

French Exit

Surrealistyczna komedia, której bohaterką jest Frances Price. Kobieta miała cel: umrzeć, zanim skończą jej się pieniądze z ogromnego spadku po mężu. Niestety to się nie udało i teraz bez grosza przy duszy postanawia przeżyć swoje ostatnie dni w wynajętym mieszkaniu w Paryżu wraz ze swoim synem, Malcolmem i kotem, który być może jest uosobieniem jej męża.

Obsada: Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges, Imogen Poots, Susan Coyne, Tracy Letts, Valerie Mahaffey.

Premiera na świecie: 12 lutego

Dog

Komedia, której współreżyserem jest Channing Tatum. Produkcja jest opowieścią o członku rangersów (elitarnej formacji piechoty USA), który wraz ze swoim psem podróżuje wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, aby dotrzeć na pogrzeb przyjaciela. Po drodze przeżywają szalone przygody.

Obsada: Channing Tatum, Q'orianka Kilcher.

Premiera na świecie 12: lutego

Źródło: 20th Century Fox

Film będący połączeniem aktorstwa z animacją (dlatego nie zaliczam go do animacji, w której całość jest wykonana cyfrowo). Produkcja przedstawia dalsze losy tytułowego, kultowego duetu. Bohaterką filmu jest Kayla, która wynajmuje Toma, aby pomógł jej powstrzymać Jerry'ego przed zrujnowaniem ważnego dla niej przyjęcia w hotelu, w którym pracuje.

Obsada: Chloe Grace Moretz, Michael Pena, Ken Jeong, Rob Delaney, Pallavi Sharda, Jordan Bolger oraz Colin Jost.

Premiera na świecie: 26 lutego

Sequel klasyka komediowego z 1988 roku. W filmie główny bohater poprzedniej części, Akeem, przygotowując się do objęcia tronu w swoim kraju, dowiaduje się, że ma zaginionego w USA syna. Razem ze swoim przyjacielem Semmim wyrusza do Ameryki, aby znaleźć potomka i sprowadzić go do kraju, gdzie zostanie nowym księciem.

Obsada: Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, John Amos, Teyana Taylor, Wesley Snipes i James Earl Jones.

Premiera na świecie: 5 marca

Kontynuacja popularnego filmu familijnego z 2018 roku. W sequelu Bea, Thomas i króliki stworzyli prowizoryczną rodzinę, ale mimo wszelkich starań Piotruś nie może pozbyć się swojej reputacji łobuza. Ucieka z ogrodu i odkrywa, że jego charakter pomaga mu przetrwać w obcym świecie. Jednak, gdy jego rodzinę spotyka krzywda, bohater rusza im na ratunek, aby udowodnić, jakim królikiem chce być.

Obsada: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo, Elizabeth Debicki, Margot Robbie i James Corden.

Premiera na świecie: 2 kwietnia