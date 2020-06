Brzydula 2020 - premiera, obsada, fabuła i zdjęcia. Wszystkie szczegóły nowego sezonu

fot. TVN/Agnieszka Jurek

BrzydUla 2020 to kontynuacja jednego z najpopularniejszych serialu produkowanych przez TVN. Był on emitowany w latach 2008-2009 i doczekał się 235 odcinków. W czerwcu 2020 roku oficjalnie ogłoszono, że ekipa szykuje się do wejścia na plan nowych odcinków. Za scenariusz ponownie odpowiada Piotr Jasek, który był głównym scenarzystą oryginału.

BrzydUla 2020 - obsada

TVN ogłosił główną obsadę nowych odcinków. Julia Kamińska ponownie zagra tytułową roli Uli Cieplak. Obok niej wystąpią aktorzy znani z poprzednich odcinków: Filip Bobek, Małgorzata Socha, Łukasz Garlicki, Maja Hirsch, Mariusz Zaniewski, Lukasz Simlat, Marek Włodarczyk, Dorota Pomykala, Krzysztof Czeczot, Dominika Kluzniak i Waclaw Warchol. Ogłoszono również, że do obsady dołączają Magdalena Kolesnik, Marcin Rogaceiwcz i Karol Pochecia.

BrzydUla 2020 - o czym serial?

Według opisu stacji TVN po powrocie na ekrany Ula Cieplak przekona się, że "i żyli długo, i szczęśliwie” istnieje jedynie w bajkach. W rzeczywistości za rogiem baśniowego happy endu czają się zwykła codzienność, rozterki i życiowe zakręty. Bohaterka jest nie tylko 10 lat starsza i bardziej doświadczona, ale ma też więcej do stracenia: nie odpowiada już tylko za siebie i swoja karierę, ale ma też rodzinę - męża i dzieci. Czy i tym razem starczy jej sił do walki o swoje szczęście?

Marek natomiast za wszelką cenę stara się udowodnić światu, że sam - bez pomocy Uli - radzi sobie w zarządzaniu F&D. Raz wychodzi mu to lepiej, raz gorzej. Sytuacja zmienia się, kiedy los stawia na jego drodze obecną… cesarzową skarpet frotte, Violettę!

BrzydUla 2020 - zdjęcia

Producenci na razie opublikowali pierwsze zdjęcia pokazujące Ulę Cieplak po 11 latach od zakończenia serialu. Julia Kamińska poddała się charakteryzacji, by znów wcielić się w popularną bohaterkę. Nowe zdjęcia pozostałych postaci będziemy dodawać do newsa, gdy takowe się pojawią.

BrzydUla - Julia Kamińska po latach

BrzydUla 2020 - ile odcinków?

Wiemy, że pierwsze dwa sezony liczyły razem 235 odcinków. Kontynuacja serialu jest zaplanowana na 180 odcinków. Można założyć, że nie będzie to podzielone tylko na jeden sezon. Za ich produkcję odpowiada FreemantleMedia Polska. Producentem ze strony TVN jest Karolina Izert, a producentem wykonawczym jest Grażyna Kozłowska.

Nowe odcinki BrzydUli ponownie oparte są na kolumbijskim serialu Yo Soy Betty, La Fea, tak jak hit sprzed ponad dekady. Przypomnijmy, że nawet amerykańska telewizja pokusiła się o udaną adaptację tej produkcji, która odniosła sukces w Stanach Zjednoczonych. Serial nosił tytuł Brzydula Betty.

fot. TVN/Agnieszka Jurek

BrzydUla 2020 - kiedy premiera?

TVN wraz z ogłoszeniem kontynuacji w czerwcu 2020 roku zapewnił, że serial pojawi się na ekranach jesienią. Jako że sezon w polskiej telewizji zawsze rusza we wrześniu, można założyć, że to właśnie w tym miesiącu odbędzie się premiera oczekiwanego serialu. Będzie on wyświetlany na antenie TVN oraz będzie dostępny również w platformie player.pl.