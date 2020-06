BrzydUla 2020 - zdjęcia z nowych odcinków i szczegóły. Bohaterowie po latach!

Fot.: TVN/Tomasz Urbanek

BrzydUla powraca, a zdjęcia są już kręcone w Warszawie. Pierwotnie prace miały rozpocząć się w marcu, ale zostały opóźnione przez pandemię koronawirusa.

Julia Kamińska i Filip Bobek gościli w Dzień Dobry TVN, w którym opowiadali o nowych odcinkach popularnego serialu BrzydUla. Bobek zwraca uwagę, że wszyscy oczekują tego, aby Ula i Marek byli razem i pewnie mieli dziecko. Mówi jednak otwarcie: scenariusz będzie wyglądać nieco inaczej.

Przypomnijmy, że według oficjalnego opisu stacji TVN wiemy, że Ula ma męża i dziecko. Jeśli to nie Marek, to kto? To pytanie będą sobie zadawać fani serialu, ale na razie odpowiedzi nie otrzymamy, bo te informacje są trzymane w tajemnicy.

BrzydUla 2020 - Julia Kamińska o postaci

- Moja bohaterka ponownie – tak jak w pierwszej części – będzie odbiegała od aktualnych kanonów piękna, często nieosiągalnych. W związku z czym przez niektórych ludzi, takich powierzchownych, będzie postrzegana jako nieatrakcyjna,

Za charakteryzację aktorki odpowiadają Waldemar Pokromski i Ewa Drobiec. Julia Kamińska w Dzień Dobry TVN twierdzi, że nie sądzi, aby Ula była "zbrzydzana". Po prostu zmieniana jest jej fizyczność. Charakteryzacja jest związana z tym, co przez 10 lat przytrafiło się bohaterce i - zdradzono podczas tych wywiadów - że Ula Cieplak będzie mieć nadwagę. Prace charakteryzatorów z aktorką trwają godzinę.

Natomiast Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN w rozmowie z wirtualnemedia.pl mówi, że choć nadal inspirują się oryginalnym serialem z Kolumbii, tak jak inne adaptacje, w kontynuacji idą w nowym, oryginalnym kierunku. Sądzi, że ich pomysł zaskoczy polskich fanów.

BrzydUla liczy 235 odcinków, a nowy sezon ma ich mieć 180. W obsadzie nowych odcinków są Julia Kamińska, Filip Bobek, Małgorzata Socha, Łukasz Garlicki, Maja Hirsch, Mariusz Zaniewski, Lukasz Simlat, Marek Włodarczyk, Dorota Pomykala, Krzysztof Czeczot, Dominika Kluzniak, Waclaw Warchol, Magdalena Kolesnik, Marcin Rogaceiwcz i Karol Pochecia.