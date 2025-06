W reboocie Buffy powrócą WSZYSTKIE stare postacie? Marzenia fanów mogą się spełnić

Fot. Materiały prasowe

Sarah Michelle Gellar w rozmowie z magazynem Vanity Fair Italia zdradziła, że w nadchodzącym reboocie Buffy: Postrach wampirów chciałaby wskrzesić postacie z oryginalnego serialu. To na pewno ucieszy wielu fanów, którzy zdążyli stęsknić się za resztą gangu Scooby'ego.

W reboocie Buffy powrócą WSZYSTKIE stare postacie?

Sarah Michelle Gellar opowiedziała o reboocie Buffy: Postrach wampirów:

Na pewno ton będzie lżejszy niż ostatnie sezony oryginalnego serialu. Będziemy też próbować znaleźć równowagę między starymi i nowymi postaciami. Marzę, żeby przywrócić wszystkich, którzy zginęli, ale zdaję sobie sprawę, że trzeba również zrobić miejsce na nowe historie.

Aktorka dodała, że myślą teraz nad tym, jak przenieść znajome motywy we współczesne realia:

Zastanawiamy się nad tym, jak unowocześnić tematy poruszane w serialu, a zawłaszcza to, co teraz znaczy być outsiderem, gdy świat zdominowały media społecznościowe. Chcemy zbadać granice czasoprzestrzenne, które wpływają na dzisiejsze społeczeństwo.

Buffy: Postrach wampirów - kto mógłby wrócić?

Wiele gwiazd oryginalnego serialu wciąż jest związanych z franczyzą. W audiobooku Slayers: A Buffyverse Story z 2023 roku do swoich ról wrócili chociażby James Marsters (Spike), Juliet Landau (Drusilla), Anthony Head (Giles), Amber Benson (Tara), Charisma Carpenter (Cordelia Chase) i Emma Caulfield Ford (Anya). Można się więc domyśleć, że nie mieliby nic przeciwko udziałowi w reboocie. Z kolei Alyson Hannigan, ekranowa Willow, wciąż jest aktywna aktorsko.

Tak prezentuje się obsada serialu po latach:

Niestety, na ekranie na pewno nie zobaczymy ponownie Michelle Trachtenberg, która w Buffy: Postrach wampirów grała Dawn Summers, młodszą siostrę głównej bohaterki. Aktorka zmarła 26 lutego 2025 roku. Do końca życia przyjaźniła się z Sarah Michelle Gellar.

Buffy: Postrach wampirów - co wiemy o reboocie?

Co wiemy o nadchodzącym serialu? Sarah Michelle Gellar będzie pełnić rolę producentki wykonawczej i wróci jako Buffy Summers. Bohaterka zostanie mentorką dla nowej pogromczyni wampirów, w którą wcieli się młoda aktorka Ryan Kiera Armstrong. Reboot powstaje dla platformy Hulu i jest roboczo nazwany Untitled Buffyverse Pilot. Na razie to wszystko, co wiemy o projekcie.

Dajcie znać, które postacie z oryginalnego serialu Buffy: Postrach wampirów chcielibyście zobaczyć ponownie na ekranie: Willow, Gilesa, a może Spike'a?