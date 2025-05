To pewne: wybrano następczynię kultowej Buffy! 15-latka we łzach

materiały prasowe

Sarah Michelle Gellar powróci w reboocie jako Buffy i będzie szkolić następną pogromczynię wampirów, w którą wcieli się właśnie Ryan Kiera Armstrong. 15-letnią aktorkę znacie z takich produkcji jak Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków, American Horror Story: Podwójny seans i Podpalaczka.

To oficjalne: wybrano następczynię kultowej Buffy!

Od chwili, gdy zobaczyłam przesłuchanie Ryan, wiedziałam, że jest tylko jedna dziewczyna, którą chcę u swego boku – powiedziała Sarah Michelle Gellar o castingu. – Posiadanie takiej inteligencji emocjonalnej i talentu w tak młodym wieku to prawdziwy dar. Bonusem jest to, że jej uśmiech rozświetla nawet najciemniejszy pokój.

Poniżej możecie znaleźć wideo, na których Sarah Michelle Gellar informuje dziewczynę, że została wybrana na nową pogromczynię wampirów. Ryan Kiera Armstrong miała łzy w oczach, gdy usłyszała szczęśliwą wiadomość i podziękowała za zaufanie. Do świętowania dołączył też jej tata.

Reboot Buffy: Postrach wampirów nadchodzi!

Nowy projekt z Buffyverse nie ma jeszcze tytułu. Odcinek pilotażowy serialu zamówiła stacja Hulu. Wyreżyseruje go Chloé Zhao, która zdobyła dwa Oscary za Nomadland. Scenariusz napisały razem Nora i Lilla Zuckerman. Nowa pogromczyni wampirów, którą gra Ryan Kiera Armstrong, jest opisywana jako introwertyczna uczennica liceum. Wypełnić przeznaczenie pomoże jej Buffy, w którą ponownie wcieli się Sarah Michelle Gellar. Na razie to wszystko, co wiadomo o produkcji.

