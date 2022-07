Bullet Train: możesz przeczytać powieść przed premierą filmu

fot. materiały prasowe

Już 5 sierpnia na ekrany polskich kin trafi film Bullet Train w reżyserii Davida Leitcha i z Bradem Pittem w roli głównej. Obraz powstał na bazie powieści japońskiego pisarza Kôtarô Isaki.

Wydawnictwo Zysk i S-ka wydało właśnie książkę Isaki Bullet Train. Zabójczy pociąg, dzięki czemu już przed premierą filmu będzie można zapoznać się z tą historią i porównać z filmową adaptacją.

Bullet Train. Zabójczy pociąg - okładka i opis książki

Źródło: Zysk i S-ka

Mroczny thriller jednego z najpopularniejszych obecnie japońskich autorów, w którym sieć krzyżujących się spisków trzyma w napięciu do ostatniej stacji Akcja toczy się równie szybko, jak szybko jedzie japoński pociąg Shinkansen, do którego wsiadło dziewięciu zawodowych morderców i jeden amator. Profesjonaliści zyskują twarze zwykłych, z pozoru niewyróżniających się ludzi, a amator, który jest jeszcze uczniem gimnazjum, planuje intrygę z piekła rodem… Profesjonalni zabójcy wsiadają do tego samego pociągu, nie wiedząc o sobie nawzajem, ale czy to przypadek? I kto dojedzie do celu żywy? Czy Nanao, nazywany również Biedronką, największy pechowiec w branży, pracujący z tajemniczą Marią? Czy straszny, lecz równocześnie komiczny duet Mandarynka i Cytryna, którzy są najlepsi na rynku? Oprócz nich do poszukiwań walizki pełnej pieniędzy dołącza Książę, bezwzględny, wyrafinowany młodociany despota i Kimura, który znalazł się w pociągu, żeby pomścić synka. Ale to dopiero czwórka, nie licząc Księcia, poza nimi na pokładzie pociągu ukrywa się jeszcze pięciu innych morderców, a na ostatniej stacji czeka okrutny szef mafii...