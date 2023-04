Bupkis - Joe Pesci dziadkiem. Pierwszy zwiastun serialu Pete’a Davidsona

fot. materiały prasowe

Pete Davidson, była gwiazda Saturday Night Live, stworzył komedię ,w której toczy się wyostrzona i podkoloryzowana wersja jego prawdziwego życia. Serial połączy elementy statycznej narracji z absurdalnymi elementami światopoglądu, z którego Pete jest znany. Bupkis przedstawia historię Davidsona, który próbuje przepracować dynamikę rodzinnych powiązań i złożoność sławy, aby stworzyć znaczące relacje.

Bupkis - zwiastun

U boku gwiazdy zagrają Edie Falco w roli matki i Joe Pesci w roli dziadka. W serialu pojawią się m.in. Charlie Day, Brad Garett, Simon Rex i John Mulaney.

Bupkis - Joe Pesci pierwszy raz w telewizji od 30 lat

Davidson w wywiadzie dla The Breakfast Club wyjawił, że udział Joe w serialu nie był planowany: „Mieliśmy aktora do zagrania tej roli, a on wycofał się w ostatniej sekundzie i nie wiedziałem, co zrobić.” To producent serialu, Lorne Michaels, zaproponował aktora do porzuconej roli. Reżyser opowiadał o swoim zdziwieniu propozycją Michaelsa, aby obsadzić Pesciego, skoro „gość przez ostatnie 30 lat zrobił tylko Irlandczyka”. Ostatecznie, w serialu zobaczymy rzadko pojawiającego się aktora.

Premiera Bupkis na platformie Peacock 4 maja 2023 roku. Data premiery w Polsce nie jest znana.