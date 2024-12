Błazny już w piątek w kinach. Co trzeba wiedzieć o filmie Gabrieli Muskały?

fot. P. Żurawski

"Czym jest dla was aktorstwo?" - odpowiedź już wkrótce usłyszycie na wielkim ekranie. Już w piątek 13 grudnia 2024 roku w polskich kinach zadebiutuje pełnometrażowy debiut reżyserski Gabrieli Muskały. Błazny to również efekt pracy kompozytorskiej Zbigniewa Zamachowskiego. Produkcja opowiada historię studentów aktorstwa, którzy zostają wystawieni na próbę podczas przygotowań do filmu dyplomowego. To ostatecznie prowadzi do zaciętej rywalizacji o role i eskalacji konfliktów.

Tak dystrybutor Mówi Serwis opisuje fabułę filmu Muskały:

Komediodramat opowiada historię dwóch zaprzyjaźnionych par, które kończą właśnie studia aktorskie. Łukasz (Jan Łuć) i Julka (Justyna Litwic) oraz Olo (Sebastian Dela) i Alicja (Magdalena Dwurzyńska) marzą o wielkich rolach oraz szybkiej drodze na szczyt. Kiedy dowiadują się, że ich film dyplomowy będzie realizował znany reżyser, postanawiają wykorzystać tę szansę. Wśród studentów rozpoczyna się rywalizacja o dwie główne role. Podczas prób do scen z filmu osnutych wokół tematu zazdrości, zdrady, kłamstwa i manipulacji, Łukasz zostaje sparowany z Olem, a Julka z Alicją. Zaprzyjaźnieni bohaterowie powoli zaczynają postrzegać swoich scenicznych partnerów jako zagrożenie. Napięcia między nimi rosną, ujawniając ambicje, kompleksy i niezałatwione sprawy. Granica między fikcją a rzeczywistością zaciera się, a film dyplomowy staje się sceną desperackiej rywalizacji. Czy przyjaźń młodych aktorów przetrwa? Czy ważniejsza okaże się sława?

W obsadzie znaleźli się również inni debiutanci - Szymon Kukla, Jakub Dąbrowski, Karolina Kostroń, Klaudia Janas, Daniel Stanka, Klaudia Koścista, Jakub Sierenberg, Oliwier Witek, Bogumiła Trzeciakowska oraz Mikołaj Trynda. Widzowie mogą również spodziewać się gościnnych występów Krystyny Jandy, Jana Englerta, Oskara Hamerskiego czy Roberta Więckiewicza.

Błazny - premiera w polskich kinach już 13 grudnia.