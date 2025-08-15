Nowe zdjęcia z 4. sezonu Mayor of Kingstown z Jeremym Rennerem. Kiedy światowa premiera?

fot. Dennis P. Mong Jr. // Paramount+

4. sezon Burmistrza Kingstown z Jeremy'm Rennerem w głównej roli zadebiutuje 26 października na Paramount+. Nowa seria pojawi się również na SkyShowtime. Data polskiej premiery jest jeszcze nieznana.

Mayor of Kingstown - o czym będzie 4. sezon?

W czwartym sezonie kontrola Mike'a nad Kingstown jest zagrożona, gdy nowi gracze rywalizują o wypełnienie próżni we władzy po Rosjanach. Zmusza go to do stawienia czoła wojnie gangów i powstrzymania ich przed pogrążeniem miasta. Tymczasem, gdy jego bliscy są w większym niebezpieczeństwie niż kiedykolwiek wcześniej, Mike musi zmierzyć się z upartym nowym naczelnikiem, aby chronić swoich ludzi, jednocześnie zmagając się z demonami z przeszłości.

W obsadzie oprócz Rennera znaleźli się Edie Falco, Lennie James, Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley i Nishi Munshi. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia promocyjne z 4. sezonu Mayor of Kingstown, które możecie obejrzeć poniżej.

Mayor of Kingstown - zdjęcia z 4. sezonu

Burmistrz Kingstown - 4. sezon Zobacz więcej

Przypomnijmy, że współtwórcami serialu są Taylor Sheridan i Hugh Dillon, którzy pełnią również funkcję producentów wykonawczych wraz z Rennerem, Antoine Fuquą, Davidem C. Glasserem, Ronem Burkle'em, Davidem Hutkinem. Za produkcję odpowiadają Paramount Television Studios, 101 Studios i Bosque Ranch Productions.