Burnout Paradise Remastered na Switcha już w czerwcu? Przeciek na to wskazuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Burnout Paradise Remastered to odświeżona wersja świetnie ocenianych wyścigów z 2008 roku. Tytuł ten jest już dostępny na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a wkrótce trafi na Nintendo Switch. Wydawca nie podał jeszcze oficjalnej daty premiery, ale ta nagle pojawiła się w amerykańskim eShopie. Platforma ta wskazuje, że gracze będą mogli zapoznać się z tą produkcją już 19 czerwca 2020 roku - o ile zdecydują się na wydanie niemal 50$, czyli około 200 zł.

Data ta brzmi całkiem prawdopodobnie i nie wygląda na typowy placeholder. W najbliższym czasie powinniśmy doczekać się oficjalnego potwierdzenia ze strony twórców lub wydawcy.

Burnout Paradise Remastered is releasing on Switch on June 19th according to the eShop pic.twitter.com/O2RnP3IRVd

— Wario64 (@Wario64) April 17, 2020