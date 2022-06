Buzz Astral - pierwsze opinie w sieci. Kosmiczna przygoda, której od studia Pixar jeszcze nie było

fot. materiały prasowe

Buzz to wielki bohater, który był inspiracją do stworzenia zabawki znanej nam z serii Toy Story. Już ze wcześniejszych zapowiedzi wiemy, że nie będzie to typowy film Pixara, bo możemy oczekiwać kosmicznych podróży oraz walk z kosmitami w towarzystwie ambitnej grupy rekrutów i dziwacznego robota imieniem Sox.

Odbyły się pokazy premierowe filmu Buzz Astral w USA, więc trafiły do sieci pierwsze opinie. Wśród oceniających panują bardzo pozytywne nastroje. Co ciekawe, najwięcej ciepłych słów zbiera robot imieniem Sox. Widzowie są nim zachwyceni i jest według nich jedną z najlepszych postaci, jaką Pixar stworzył kiedykolwiek.

Buzz Astral ma być absolutnie zachwycający, zabawny i fantastyczny. Jest po brzegi wypełniony kosmiczną przygodą i zwrotami akcji, których widzowie się nie spodziewają. Animacja chociaż ma w sobie dużo akcji, to jednak, jak każda produkcja Pixara stawia na morał i w tym przypadku mocno to wybrzmiewa. Chwalona jest też oprawa wizualna, bohaterowie, których da się lubić, a Chris Evans ma być świetnym wyborem do głównej roli głosowej. Jedna z opinii zauważa, że jest to przyjemny film i niezła zabawa, ale lepiej by było, gdyby Pixar wykorzystał siły przerobowe na tworzenie czegoś oryginalniejszego.

Amerykańscy krytycy zauważają, że trochę trwa zanim film się rozkręci, ale kiedy to już się stanie, to oglądamy epicką przygodę w klimatach science fiction. Film ma być rewelacją i świetną zabawą i chociaż nie jest tak dobry jak seria Toy Story, to jednak fani powinni być zachwyceni.

Buzz Astral

W obsadzie oryginalnego dubbingu są Chris Evans, Uzo Aduba, Peter Sohn, Keke Palmer, Taika Waititi, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Dale Soules, Isiah Whitlock Jr., Efren Ramirez i Keira Hairston. Za sterami stoi Angus MacLane, znany jako współreżyser hitu Gdzie jest Dory?. Za muzykę odpowiada etatowy kompozytor Pixara, Michael Giacchino.

Buzz Astral - premiera 17 czerwca 2022 roku tylko w kinach.