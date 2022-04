Obi-Wan Kenobi - kto reżyseruje serial? W ekipie twórca najlepszego filmu Pixara

fot. Disney+

Wiemy, że serial Obi-Wan Kenobi będzie głównie reżyserowany przez Deborę Chow, które odcinki The Mandalorian są uznawane za najlepsze. Jednak nie jest ona jedyną reżyserską nowego serialu ze świata Gwiezdnych Wojen. Jak donosi Disinsider za kamerą piątego odcinka stanie legenda Pixara Andrew Stanton. Znamy go jako reżysera takich animacji jak Wall-E, Finding Nemo oraz Finding Dory. W serialach aktorskich szlifował swoje umiejętności przy takich tytułach jak Legion, Zadzwoń do Saula, Stranger Things i For All Mankind.

Obi-Wan Kenobi - scenarzyści

Dzięki stronie Gildii Scenarzystów wiemy, kto napisał poszczególne odcinki. Wiemy jedynie o pierwszych pięciu, a szczegóły szóstego są tajemnicą. Tutaj widzimy, że Stanton też współtworzył scenariusz swojego odcinka wraz z Jobym Haroldem. Jako scenarzysta Stanton tworzył najlepsze filmy Pixara na czele z Toy Story. Za Toy Story 3 zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz.

Autorami historii pierwszych dwóch odcinków są Stuart Beattie i Hossein Amini. Oni też są autorami scenariusza obu odcinków wraz z Jobym Haroldem. Joby Harold jest głównym scenarzystą serialu i pracuje przy każdym odcinki. Amini był autorem poprzedniej wersji serialu, więc jego obecność w pierwszych trzech odcinkach oznacza, że dużo jego pomysłów trafiło do ostatecznej wersji. Odcinki 3 i 4 są współnapisane przez Hannę Friedman, znaną z pracy przy Był sobie chłopiec oraz Wet Hot American Summer: First Day of Camp. Stuart Beattie natomiast ma na koncie Zakładnik i współtworzenie filmu Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły.

Obi-Wan Kenobi - premiera 27 maja 2022 roku w Disney+. Na początek będą to dwa odcinki.

