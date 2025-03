fot. Netflix

Dokładnie miesiąc temu oficjalnie ogłoszono zakończenie prac na planie drugiego sezonu One Piece, które od lipca 2024 roku odbywały się w Kapsztadzie w RPA. Produkcja powstaje na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Eiichirō Ody.

One Piece - zdjęcie z planu 2. sezonu

Wiemy, że w nowej serii zostały zaadaptowane wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden oraz Drum Island. Najnowsze zdjęcie z planu, które pojawiło się w sieci, potwierdza, że arc Little Garden. Widać na nim charakterystyczny ogromny świecznik, który stworzył Mr. 3 (w tej roli David Dastmalchian), używając swojego Diabelskiego Owocu. Wygląda bardzo podobnie do tego, który czytelnicy pamiętają z mangi oraz anime.

One Piece - o czym opowiada wątek Little Garden?

Pod koniec pierwszego sezonu One Piece Luffy i załoga Słomkowego Kapelusza wyruszyła w podróż do Grand Line. Little Garden to druga wyspa, którą odwiedzają w czasie swojej przygody. Tam natykają się m.in. na Mr. 3, który był oficerem tajnej organizacji Baroque Works. Ten bohater posiada moc Wos-woskowocu, która umożliwia mu m.in. formowanie z wosku różnych kształtów. W serialu zobaczymy, jak stworzy wielki świecznik, który stanie się niebezpieczną areną walki pomiędzy postaciami. Czytelnicy mangi wiedzą, że nie zabraknie tutaj również humoru.

Nie wyjawiono jeszcze, kiedy 2. sezon będzie mieć premierę. Początkowo mówiło się o końcówce 2025 roku, ale przez to, że tytuł nie pojawił się w zapowiedzi Netflixa na ten rok, widzowie powinni się spodziewać debiutu nowych odcinków raczej w kolejnym roku.

One Piece - obsada 2. sezonu