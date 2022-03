Buzz Astral - przywrócono scenę pocałunku pary jednopłciowej

fot. Pixar

Buzz Astral to nowa animacja studia Pixar. Produkcja przybliży widzom losy tytułowego bohatera, który stał się inspiracją do zabawki znanej z kultowej serii Toy Story. Przywrócono scenę pocałunku pomiędzy parą tej samej płci w widowisku, która wcześniej została wycięta. Wydarzyło się to po tym, jak Disney zostało skrytykowane za postawę wobec kontrowersyjnej ustawy w stanie Floryda, która ma ograniczyć rozmowy w szkołach na tematy związane z orientacją seksualną oraz identyfikacją płciową.

Disney cenzuruje Pixara. Pracownicy oskarżają studio o skracanie wątków LGBT

Buzz Astral plakat

Pixar krytykuje cenzurę Disneya

O przywróceniu pocałunku w filmie Buzz Astral poinformowało najpierw Variety, a Deadline potwierdziło za pomocą swoich źródeł.

Przypominamy, że Bob Chapek nie chciał zająć publicznego stanowiska w sprawie ustawy i stwierdził że firma woli działać za kulisami. W przeciwieństwie do byłego szefa Disneya, Boba Igera, który na Twitterze otwarcie sprzeciwił się temu pomysłowi. Bob Chapek za taką postawę został skrytykowany zarówno przez swoich pracowników, jak i opinię publiczną. Choć później próbował tłumaczyć się ze swojej decyzji, to wielu osobom pozostał niesmak po tej sytuacji.

Warto pamiętać o tym, że jakiś czas temu pracownicy Pixara głośno skrytykowali szefa Disneya. Według nich studio cenzurowało wątki par jednopłciowych w projektach Pixara mimo ich licznych protestów.

Buzz Astral - zwiastun. Postać z Toy Story powraca!

Buzz Astral - premiera filmu w polskich kinach 17 czerwca.

