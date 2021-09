Być Jamesem Bondem - premiera filmu dokumentalnego o Danielu Craigu w TVP. Kiedy emisja?

fot. materiały prasowe

Emisja filmu dokumentalnego Być Jamesem Bonem zaplanowana jest na 29 września na godzinę 23:10 w TVP1. Idealnie zgrywa się to z nadchodzącą premierą Nie czas umierać, w której Daniel Craig żegna się z rolą agenta 007. Dokument trwa zaledwie 46 minut.

Daniel Craig wystąpił do tej pory w takich filmach o Bondzie jak Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall oraz Spectre. Film ukazuje sylwetkę aktora, a aby to dobrze pokazać w filmie zostaną wykorzystane niepublikowane dotąd materiały archiwalne z planów wszystkich filmów z udziałem Daniela Craiga jako Bonda.

Unikalne zdjęcia odsłonią kulisy realizacji filmów oraz przygotowań aktora do roli najsłynniejszego „agenta z licencją na zabijanie”. Widzowie zobaczą próby, żmudne treningi, a także poznają bliżej przeszłość aktorską Craiga, który wyścig po rolę Bonda wygrywał na castingach z największymi gwiazdami kina.

Być Jamesem Bondem

Narrację filmu stanowić będą rozmowy aktora z Barbarą Broccoli i Michaelem G. Wilsonem – producentami wszystkich przygód Bonda z Craigem, a prywatnie córką i pasierbem słynnego Alberta R. Broccoliego, założyciela wytwórni filmowej Eon Productions, który wyprodukował pierwszą ekranizację powieści Iana Fleminga pt. Doktor No. Po niej, wytwórnia stworzyła kolejne filmy o agencie 007, w którego rolę wcielali się Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton i Pierce Brosnan.

Reżyserem dokumentalnego filmu Być Jamesem Bondem jest Beillie Walsh, który napisał scenariusz i wyreżyserował film fabularny z 2008 roku pt. Zakochany głupiec. Rolę główną zagrał w nim Daniel Craig.

Nie czas umierać wchodzi na ekrany kin 1 października 2021 roku. Dokument więc stanowi gratkę i formę przygotowania na ostatnią przygodę Craig w roli Bonda.