Call of Duty - jak działa matchmaking? Twórcy wyjaśniają

fot. Activision

Pod koniec 2023 roku w Call of Duty: Modern Warfare III wystartował 1. sezon. Teraz zaś na oficjalnym blogu na stronie marki opublikowano obszerny wpis, który w całości poświęcono matchmakingowi, wyjaśniając w szczegółach, w jaki sposób działa system dobierania graczy. Okazuje się, że jest to naprawdę złożony proces, w którym, wbrew pozorom, to nie poziom zaawansowania grających jest kluczowym czynnikiem doboru.

fot. Activision

Na pierwszym miejscu ma znajdować się jakość połączenia, co podsumowano słowami "ping jest królem". Drugie miejsce zajmuje czas dopasowania, co ma na celu skrócenie oczekiwania na rozpoczęcie meczów. Dopiero na dalszych miejscach znalazły się takie rzeczy jak umiejętności i wyniki graczy, ostatnie mapy i tryby, różnorodność playlist czy też wybrane urządzenie, platforma lub włączony/wyłączony czat głosowy.

Przy okazji zapewniono, ze choć powyższy system jest sprawdzony od lat, to twórcy cały czas testują różne opcje i poszukują nowych sposobów na dalsze ulepszenia matchmakingu.