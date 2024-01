Zmiana na stanowisku prezesa w Blizzardzie. Johanna Faries zastąpi Mike'a Ybarrę

fot. Blizzard

Reklama

Niedawno informowaliśmy o zwolnieniach ponad 1900 osób z zespołów należących do Microsoftu, w tym między innymi Activision. Oprócz tego szeregi firmy Blizzard opuścił dotychczasowy prezes, Mike Ybarra. Teraz zaś dowiedzieliśmy się, kto go zastąpi - będzie to Johanna Faries, która wcześniej pracowała między innymi dla NFL oraz Activision. Przez ostatnie lata zajmowała się rozwojem marki Call of Duty.

Faries w wiadomości wysłanej do pracowników Blizzard Entertainment zapewniła, że rozumie, że Activision, Blizzard i King to zupełnie różne firmy i zamierza to uszanować.

Rozmawiałam o tym z kierownictwem Blizzarda i wchodzę w tę rolę ze zrozumieniem tej dynamiki i szacunkiem dla Blizzarda, podczas gdy my zajmiemy się poszukiwaniem sposobów na wyniesienie naszych światów na jeszcze wyższy poziom.

Nowa prezes postanowiła również przywitać się z graczami w zdecydowanie "luźniejszej" formie. W poście opublikowanym w serwisie X przedstawiła się i zdradziła, że jej codzienny dzień to zwykle połączenie pracy, jogi oraz gier. Aktualnie ma grać w Call of Duty, Diablo 4 oraz Baldur's Gate 3.

https://twitter.com/Joh_Burg/status/1752037469527388198