Call of Duty: Future Warfare - wyciekł gameplay z anulowanej gry od twórców Tony Hawk's Pro Skater

fot. Activision

Seria Call of Duty jest obecnie kojarzona z kilkoma zespołami deweloperskimi, ale okazuje się, że w przeszłości nad jedną z odsłon pracowało studio Neversoft, znane przede wszystkim z serii Tony Hawk's Pro Skater i Guitar Hero. Twórcy mieli stworzyć futurystyczną odsłoną zatytułowaną Call of Duty: Future Warfare (nazwa kodowa NX1), ale projekt został skasowany i nigdy nie ujrzał światła dziennego. Dopiero niedawno do sieci wyciekły materiały, które pokazują rozgrywkę zarówno z kampanii dla jednego gracza, jak i trybu wieloosobowego. Autentyczność wideo potwierdził Brian Bright, który pracował w Neversoft od 2004 roku aż do zamknięcia studia w roku 2014.

Co ciekawe, materiały wskazują na to, że projekt znajdował się na dość zaawansowanym etapie rozwoju, przez co decyzja o anulowaniu jest jeszcze bardziej zaskakująca.

Ta misja rozgrywała się na księżycu, były tam eksperymenty z niską grawitacją i nasz zespół przede wszystkim uczył się silnika. Wcześniej robiliśmy Guitar Hero na silniku THPS - skomentował Bright.