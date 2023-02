Call of Duty Mobile prawie jak Mad Max. Drugi sezon wprowadzi postapokaliptyczny klimat

fot. Activision

Już 23 lutego o godzinie 1:00 czasu polskiego w grze Call of Duty: Mobile wystartuje drugi sezon rozgrywek. Będzie on zatytułowany "Heavy Metal" i wprowadzi do tej popularnej, mobilnej strzelanki postapokaliptyczną atmosferę. Gracze będą mogli zdobyć szereg nagród w dwóch przepustkach: darmowej oraz płatnej.

Oprócz tego nie zabraknie również zupełnie nowej zawartości, która obejmować będzie między innymi mapę Diesel (po raz pierwszy pojawiła się ona w Call o Duty: Black Ops Cold War z 2020 roku), a także dwa nowe tryby rozgrywki sieciowej. Pierwszy z nich Chaos Control, to wariacja klasycznej "Kontroli", a w Goliath Clash gracze zasiądą za sterami mechów i zajmą się przejmowaniem punktów na mapie, jednocześnie ulepszając potężną maszynę.

Call of Duty Mobile - zwiastun 2. sezonu "Heavy Metal"