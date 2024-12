Kleks powróci po raz trzeci. Znamy tytuł!

foto. materiały prasowe

Obecnie w kinach na pokazach przedpremierowych można już oglądać film Kleks i wynalazek Filipa Golarza (nasza recenzja), który jest inspirowany bajką Jana Brzechwy o ekscentrycznym profesorze i prowadzonej przez niego baśniowej Akademi. Pierwsza część w reżyserii Macieja Kawulskiego zatytułowana Akademia Pana Kleksa przyciągnęła do kin 2 miliony widzów. Druga również zapowiada się frekwencyjnym sukces choć nie wiadomo czy różnie dużym co poprzednia. Nic więc dziwnego, że reżyser nie ma zamiaru się zatrzymywać i już zapowiedział, że powstanie kolejna część. Przekonali się o tym już widzowie, którzy wybrali się na seans Kleks i wynalazek Filipa Golarza. Otóż tuż przed napisami końcowymi pojawia się plansza z informacją, że kolejne przygody Ady i Profesora trafią do kin "już wkrótce". Twórcy podali nawet tytuł trzeciej części, który brzmi Dziedzictwo Kleksa.

Dokładne informacje na temat fabuły nie są jeszcze znane ale zakończenie poprzedniej sugeruje, że będzie ona opierała się na poszukiwaniu przez Adę swojego zaginionego taty Alexa Niezgódki.

Pełna obsada nie została jeszcze potwierdzona ale możemy zakładać, że do swoich ról powrócą na pewno Tomasz Kot, Antonina Litwiniak, Konrad Repiński, Sebastian Stankiewicz, Mateusz Król czy Agnieszka Grochowska.

Nie wiadomo też, kiedy Dziedzictwo Kleksa miałoby trafić do kin. Poprzednie dwie części były kręcone w tym samym czasie dzięki czemu ich premiery odbywały się w odlegości roku. Czy podobnie będzie teraz?