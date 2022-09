Call of Duty: Modern Warfare 2 - twórcy przedstawiają Gunsmith 2.0

fot. Activision

System Gunsmith, pozwalający na przyglądanie się broni z bliska oraz modyfikowanie i rozbudowywanie jej o kolejne elementy powróci w grze Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022). Twórcy nazywają go wersją 2.0, bowiem ma ona wprowadzić wiele zmian w jego funkcjonowaniu: od czysto kosmetycznych, pozwalających lepiej wczuć się w rolę wirtualnego rusznikarza, po takie, które będą miały wpływ na rozgrywkę. Istotna z punktu widzenia graczy wydaje się przede wszystkim możliwość odblokowywania ulepszeń do wielu "platform" broni jednocześnie, co powinno wyeliminować lub przynajmniej mocno ograniczyć grind.

Z wyglądem i działaniem Gunsmith 2.0 możecie zapoznać się na poniższym wideo z komentarzem w twórców.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - zwiastun Gunsmith 2.0

Call of Duty: Modern Warfare 2 zadebiutuje 28 października 2022 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Już we wrześniu rozpoczną się beta testy gry, w pierwszej kolejności (16-17 września) zagrają posiadacze konsol PlayStation, którzy skusili się na zamówienie tej produkcji w przedsprzedaży.