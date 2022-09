God of War: Ragnarok pokaże piękno mitologii nordyckiej. Zobaczcie screeny z gry

fot. SIE

Mało Wam materiałów z God of War: Ragnarok po niedawnym, fabularnym zwiastunie? W takim razie mogą zainteresować Was screeny, które trafiły do sieci. Przedstawiają one sceny zaprezentowane w trailerze, ale tym razem możecie zapoznać się z nimi na spokojnie i w lepszej jakości.

Na zrzutach ekranu widać między innymi Tyra, który wydaje się pomagać Kratosowi, a także innego nordyckiego boga, Thora, który z pewnością nie raz zajdzie głównemu bohaterowi za skórę. Świetne wrażenie robią też zróżnicowane lokacje, które przemierzy tytułowy Bóg Wojny wraz z synem, Atreusem.

God of War: Ragnarok - screeny z gry

God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok zadebiutuje 9 listopada tego roku na konsolach PlayStation 4 i PS5. Gra dostępna będzie w kilku wydaniach, doczeka się również limitowanego kontrolera DualSense z grafiką symbolizującą głównych bohaterów, Kratosa i Atreusa.

God of War: Ragnarok - dostępne edycje

