Call of Duty: Modern Warfare 2 z nietypowym gościnnym występem. W grze pojawi się postać z Wojowniczych Żółwi Ninja

fot. Activision

Seria Call of Duty w ostatnich latach przyzwyczaiła graczy do gościnnych występów. Doskonałym tego przykładem jest Warzone, w którym pojawiły się między innymi ikony kina akcji i horrorów, takie jak John Rambo, John McClane, Leatherface czy Ghostface. Na tym jednak nie koniec. Z krótkiego wideo opublikowanego na twitterowym profilu marki wynika, że jeszcze w tym miesiącu do Call of Duty: Modern Warfare 2 trafi Shredder z Wojowniczych Żółwi Ninja.

Obecność tej akurat postaci można uznać już w zasadzie za coś pewnego. Choć w materiale jego sylwetka została zaciemniona, to łatwo z niej wywnioskować, o kogo tak naprawdę chodzi. Dodatkowo, gdyby ktoś jednak miał jakieś wątpliwości, to we wcześniejszych fragmentach dostajemy kilka ujęć na fragmenty charakterystycznego stroju Shreddera. Teaser kończy się datą - 21 marca 2023 roku. Najprawdopodobniej to właśnie tego dnia antagonista znany z serii o Wojowniczych Żółwiach Ninja pojawi się w grze.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1633528133436739584