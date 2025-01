fot. Disney+

Do premiery nowego serialu Marvel Animation zostało już niewiele czasu, a promocja wciąż się rozkręca. Popularna firma Hot Toys już zdążyła stworzyć figurkę inspirowaną własnoręcznie wykonanym kostiumem Petera Parkera, który można zobaczyć w tej produkcji. Przyjrzyjcie się sami.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa - figurka Hot Toys

Tradycyjnie Hot Toys nie zawodzi pod względem skrupulatności oraz dbałości o detale. Wykonana w skali 1:6 figurka przedstawia Pajączka z serialu Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa, doskonale odzwierciedlając jego pierwszy superbohaterski kostium. Do zestawu dołączono również szereg akcesoriów symbolizujących podwójne życie Petera Parkera jako herosa i licealistę. Wśród nich są m.in. elastyczne linki oraz pasek z kanistrem na płyn do sieci, a także czarny plecak. Figurkę można również postawić na podstawce z tłem wykonanym w komiksowym stylu, co doskonale oddaje ducha tej produkcji animowanej.

Post udostępniony przez Hot Toys (@hottoyscollectibles)

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa - fabuła, premiera

Historia skupia się na młodym Peterze Parkerze i jego początkach jako Spider-Mana. Akcja toczy się w alternatywnym uniwersum. W serialu pojawi się reinterpretacja sceny znanej z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, w której Peter wraca do domu. Tym razem jednak zamiast Iron Mana na młodego bohatera czeka Norman Osborn, znany również jako Zielony Goblin.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa - premiera pierwszych odcinków została zaplanowana na 29 stycznia na platformie streamingowej Disney+. Łącznie wyjdzie 10 epizodów.