Call of Duty: Modern Warfare III i crossover z Diuną? Feyd-Rautha Harkonnen ma trafić do gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Seria Call of Duty w ostatnich latach przyzwyczaiła graczy do crossoverów, często bardzo zaskakujących. Do gry trafili już między innymi Lilith i Inarius z Diablo 4 czy bohaterowie znani z serialu The Boys. Na tym jednak nie koniec, bo nieoficjalne doniesienia sugerują, że w Modern Warfare III pojawi się Feyd-Rautha Harkonnen znany z Diuny.

Taką informację przekazano na profilu MWIIINTEL w serwisie X. Dodano również komentarz, że Feyd-Rautha Harkonnen będzie grywalnym operatorem. Zabrakło jakichkolwiek szczegółów, choć można założyć, że wygląd tej postaci będzie inspirowany antagonistą z nadchodzącego filmu Diuna 2, w którego wcieli się Austin Butler. Przypomnijmy, że produkcja ta miała trafić do kin w listopadzie 2023 roku, ale z uwagi na strajk aktorów i scenarzystów jej debiut przeniesiono na rok 2024.

https://twitter.com/MWIIINTEL/status/1727799230675267927