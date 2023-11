The Division: Heartland - wkrótce dowiemy się więcej o grze? Jest taka szansa

fot. Ubisoft

O The Division: Heartland od dłuższego czasu było cicho, ale wygląda na to, że wkrótce możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej produkcji. Być może nawet poznamy jej datę premiery. Wskazuje na to fakt, że tajwańska agencja zajmująca się przyznawaniem kategorii wiekowej oceniła ten tytuł.

Internauci sądzą, że taki ruch nie jest przypadkiem. Jeden z użytkowników serwisu X, niejaki Kurakasis zwraca uwagę, że w Tajwanie oceny przyznawane są na około 2 lub 2,5 miesiąca przed planowanym terminem premiery lub otwartą betą w przypadku gier sieciowych. Jeśli z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia tym razem, to Heartland mogłoby zadebiutować jeszcze na początku 2024 roku.

https://twitter.com/Kurakasis/status/1728733927810953430

The Division: Heartland to nowa odsłona popularnej serii, tym razem zabierająca graczy do miejscowości Silver Creek. Podczas zabawy w dzień będziemy eksplorować lokacje, poszukiwać cennych surowców i walczyć z wrogami, nocą zaś rozgrywka stanie się jeszcze bardziej wymagająca i natrafimy na nowych, potężniejszych przeciwników. Tytuł ma być dostępny w modelu free to play.