Call of Duty: Modern Warfare III - kiedy będzie można rozpocząć zabawę? Zobaczcie też wymagania wersji PC

Jeszcze tylko niecały tydzień dzieli nas od premiery Call of Duty: Modern Warfare III i z tej okazji twórcy oraz wydawca podzielili się nowymi informacjami. Tym razem powinny one zainteresować przede wszystkim graczy pecetowych, bo do sieci trafiły wymagania sprzętowe wersji PC oraz dokładna rozpiska z godzinami, od których będzie można rozpocząć zabawę.

Minimalne wymagania Call of Duty: Modern Warfare III nie są zbyt wysokie. Do zabawy wystarczy karta graficzna GTX960 lub Radeon RX470. Warto natomiast zadbać o sporo wolnego miejsca na dysku twardym, bo całość zajmie niemal 150 GB. Pełne wymagania możecie znaleźć na poniższej grafice. Dodano również, że rekomendowane sterowniki GPU to 537.58 w przypadku kart NVIDII i 23.10.2 dla użytkowników sprzętu AMD.

Poniżej możecie zapoznać się również z dokładnymi godzinami premiery w poszczególnych regionach. Jak wynika z rozpiski, gracze z Polski będą mogli zacząć zabawę z MWIII już 10 listopada o godzinie 6:00 czasu polskiego.

