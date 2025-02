Steve Buscemi o roli w 2. sezonie Wednesday. Udało mu się spotkać całą rodzinę Addamsów?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

W 2025 roku powróci Wednesday i jej dalsze przygody. 1. seria spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i pobiła rekordy popularności Netflixa. Jenna Ortega powróci w 2. sezonie w głównej roli i z jeszcze większą mocą sprawczą jako producentka. Pojawi się wiele postaci z 1. sezonu, ale dołączą też nowe nazwiska, jak na przykład Steve Buscemi. Aktor nie zdradził, w jaką rolę dokładnie się wcieli, ale opowiedział o doświadczeniu.

Netflix zmienia podejście do kontrowersyjnej gwiazdy Emilii Perez

Steve Buscemi o roli w 2. sezonie Wednesday

Steve Buscemi przed laty pracował już z Timem Burtonem przy okazji Dużej ryby. Zna też Jennę Ortegę z planu innej produkcji, czyli Klara i słońce. Aktor przeprowadził rozmowę z The Hollywood Reporter:

Mogę powiedzieć, że kochałem pracować z Jenną. Robiłem to już wcześniej, na początku tego roku, przy okazji Klary i słońce w Nowej Zelandii, więc udało mi się ją trochę poznać przed rozpoczęciem pracy nad Wednesday. Na planie było naprawdę rozrywkowo. Zdjęcia kręciliśmy w Dublinie. Akcja się tam nie dzieje, ale tam kręciliśmy długimi miesiącami. To wspaniałe miejsce do życia i pracy. Mogłem też znowu pracować z Timem Burtonem. Minęło ponad dwadzieścia lat od Dużej ryby. Jestem wielkim fanem jego osoby, sposobu pracy, energii i postrzegania świata. Mogłem też poznać resztę obsady, bo miałem kilka scen z całą rodziną Addamsów. Jestem wielkim fanem marki od dzieciństwa, więc to było dla mnie ekscytujące. To było naprawdę fajne doświadczenie.

Netflix - seriale oryginalne [RANKING]