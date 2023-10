Zwolnienia w studiu Bungie. Premiery Destiny 2: The Final Shape i Marathon mogą zostać opóźnione

fot. Bungie

Jason Schreier z serwisu Bloomberg jako pierwszy poinformował, że Bungie to kolejne studio należące do Sony, w którym doszło do zwolnień. Prezes firmy, Pete Parsons, miał rozesłać maila do pracowników, w których poinformował ich o zaplanowanym na poniedziałek (30 października) spotkaniu, w którym omówiono całą sytuację.

Doniesienia dziennikarza niedługo potwierdził sam Parsons, który wydał na ten temat oświadczenie. Z jego treścią możecie zapoznać się poniżej.

Nastał smutny dzień, w którym musimy pożegnać się z kolegami i koleżankami, którzy mieli istotny wkład w nasze studio. To, co te wyjątkowe osoby dołożyły do naszych gier i kultury Bungie było niesamowite i pozostanie częścią Bungie na długi czas.

Jedną z osób, która straciła pracę w Bungie, była Liana Ruppert, która pełniła w studiu funkcję community managera. W emocjonalnym wpisie w serwisie X poinformowała ona, że czuje się zagubiona i szuka nowej pracy.

Co więcej, według informacji pozyskanych przez dziennikarzy Bloomberga, Bungie miało opóźnić premiery swoich dwóch nadchodzących produkcji. The Final Shape, czyli rozszerzenie do Destiny 2, miało zostać przesunięte z lutego na czerwiec 2024 roku, a Marathon ma zadebiutować na rynku dopiero w roku 2025. Warto natomiast zaznaczyć, że na ten moment nie zostało to oficjalnie potwierdzone przez włodarzy studia, tak więc warto poczekać na szczegóły.