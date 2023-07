Call of Duty pozostanie na PlayStation nawet po przejęciu Activision przez Microsoft

fot. Activision

Sony doszło do porozumienia z Microsoftem jeśli chodzi o przyszłość marki Call of Duty. Przypomnijmy, że japońska firma obawiała się, że po przejęciu Activision przez giganta z Redmond, ta popularna seria mogłaby zniknąć z ich konsol lub trafiać tam w gorszej, okrojonej wersji. Podpisanie umowy pomiędzy tymi firmami wskazuje jednak na to, że nie trzeba będzie się obawiać jakichkolwiek problemów i zarówno obecne, jak i przyszłe odsłony cyklu nadal będą pojawiać się na urządzeniach PlayStation.

O sprawie poinformował sam Phil Spencer. W krótkim wpisie zdradził, że Call of Duty pozostanie na PlayStation nawet po przejęciu Activision Blizzard.

Z przyjemnością informujemy, że Microsoft i PlayStation podpisały umowę, na mocy której Call of Duty pozostanie na PlayStation po przejęciu Activision Blizzard. Nie możemy się doczekać przyszłości, w której graze na świecie będą mieli więcej opcji, jeśli chodzi o granie w ich ulubione gry.

https://twitter.com/XboxP3/status/1680578783718383616

Jak ujawnił Tom Warren, Microsoft miał w rozmowie z nim przekazać, że wspomniana powyżej umowa ma obowiązywać 10 lat i dotyczy wyłącznie serii CoD.

https://twitter.com/tomwarren/status/1680641337891201024