Gigantyczny Galactus! Tak wygląda złoczyńca MCU w pełnej okazałości!

Nowe materiały o Galactusie w sieci. Ten gigantyczny złoczyńca nie zostaje wprowadzony do MCU tylko na jeden występ w filmie Fantastyczna 4, ponieważ jest zbyt wielkim zagrożeniem na jedną historię i zbyt potężny, by kilku superbohaterów mogło go pokonać. Widzimy krótki fragment wideo pokazujący kilka ujęć z Galactusem z widowiska Marvela oraz figurkę, która prezentuje jego filmowy wygląd w pełnej okazałości.

Galactus w MCU

Co ciekawe, to nie jest CGI. Ralph Ineson nagrywał swoje sceny w normalnie założonym na siebie kostiumie, pełnym różnych detali, które były ważne dla twórców. Budowano wiele scenografii oraz pracowano z miniaturami, które pozwoliły nadać inny wizualny styl określonym scenom. Dlatego Galactus na ekranie to aktor w dużej mierze obecny fizycznie na zbudowanym planie. Nawet robocik Fantastycznej 4 był prawdziwy!

Fantastyczna 4 - opinie w sieci. Wielkie zaskoczenie

Pełne wideo o kulisach:

Figurka Galactusa:

Galactus - figurka odwzorowująca filmowy wizerunek z widowiska Fantastyczna 4 Zobacz więcej

Fantastyczna 4 - opis fabuły

Obraz osadzony w ekscytującym retro-futurystycznym świecie inspirowanym estetyką lat 60-tych, w którym poznamy Pierwszą Rodzinę Marvela. Reed Richards/Pan Fantastyczny (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) i Ben Grimm/Stwór (Ebon Moss-Bachrach) stają przed wielkim wyzwaniem. Zmuszeni są zachować równowagę między życiem superbohaterów i utrzymaniem więzi rodzinnych, jednocześnie chroniąc Ziemię przed złowieszczym kosmicznym bogiem Galactusem (Ralph Ineson) i jego enigmatycznym heroldem Srebrnym Surferem (Julia Garner). Nie dość, że Galactus pragnie pożreć naszą planetę, to jeszcze niespodziewanie sprawy nabierają bardzo osobistego charakteru...

Premiera 25 lipca 2025 roku w kinach.