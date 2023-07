Call of Duty i The Boys - crossover potwierdzony! Homelander, Black Noir i Starlight trafią do gry

fot. Activision

Podczas Summer Game Fest zaprezentowano Vondel, nową mapę w Call of Duty: Warzone. W krótkim materiale znalazł się również subtelny i dość łatwy do przeoczenia teaser w postaci graffiti przedstawiającego logo The Boys. Teraz oficjalnie zapowiedziano, że już wkrótce do Warzone oraz Modern Warfare II trafi trójka nowych operatorów i będą to znane z serialu postacie: Homelander, Black Noir oraz Starlight.

Poniżej możecie zobaczyć krótki zwiastun zapowiadający crossover Call of Duty i The Boys.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1678418804186181632

W pierwszej kolejności, bo już 12 lipca, do gier zawita Starlight. 16 lipca gracze otrzymają możliwość pokierowania Homelanderem, a cztery dni później pojawi się Black Noir.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1678449486916354048

Przypominamy, że według nieoficjalnych informacji, Homelander ma pojawić się także jako jeden z gościnnych wojowników w nadchodzącym Mortal Kombat 1.