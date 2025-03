fot. youtube.com

Call of Duty: Warzone to pierwszoosobowa, sieciowa strzelanka battle royale, która zadebiutowała w 2020 roku i jest dostępna w modelu free to play. Produkcja nadal cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony graczy i jest w dalszym ciągu rozwijana przez deweloperów. Zapowiedzieli oni, że już wkrótce otrzyma nową aktualizację, a ta wprowadzi mapę będącą powrotem do korzeni — dosłownie.

Zwiastun, jaki opublikowano na oficjalnym kanale serii, zdradza, że już 3 kwietnia, z okazji 5. urodzin gry, do Call of Duty: Warzone ponownie zawita Werdańsk. To pierwsza mapa, jaka dostępna była w tej sieciowej strzelance. Później, w kwietniu 2021 roku, powróciła ona zmodyfikowanej wersji jako Werdańsk '84. Poniżej możecie zapoznać się z krótkim, nostalgicznym wideo.

Warzone dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Od premiery tytuł ten przyciągnął ponad 125 milionów odbiorców.